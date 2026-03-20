Tarsus\'ta Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde eski eşini yolda gören bir kişi, kadının yanında bulunan şahsı bıçaklayarak öldürdü, kadını ise yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Mithatpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, D.K. (28) isimli kadın, arkadaşı Ali Arı ile birlikte yürüdüğü sırada, kadının eski eşi olduğu belirtilen Levent L. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Şüpheli, yanında bulunan bıçakla Ali Arı ve D.K.'ya saldırdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ağır yaralanan Ali Arı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan D.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Ali Arı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN