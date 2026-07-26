Tarsus'ta Boğulma: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tarsus'ta Boğulma: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Tarsus\'ta Boğulma: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Tarsus ilçesinde denizde boğulma sonucu anne, baba ve kardeş hayatını kaybetti.

Mersin Valisi Atilla Toros, Tarsus ilçesinde denize giren aileden 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak, "Anne, baba ve annenin kız kardeşi maalesef hayatını kaybetti. Cansız bedenlerine ulaştık. Yeğeni arama çalışmalarımız devam ediyor, bir kız çocuğumuz da şu an hastanede tedavi altında" dedi.

Olay, Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, denize gelen 5 kişilik aile yüzmeye başladı. Bir süre sonra baba Savaş (42), anne Zehra (39), kızları Fatma Öztürk (16) ile annenin kız kardeşi Ceylan Dağşan (30) ve yeğen Halil Öztürk (16) dalgaların arasında gözden kayboldu. Durumun 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Bu sırada vatandaşların yardımıyla Fatma Öztürk bulunarak sudan çıkartılıp hastaneye kaldırıldı. Yapılan çalışmalarda anne, baba ve annenin kız kardeşinin cansız bedenlerine ulaşılırken, kayıp yeğenin bulunması için ise ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Mersin Valisi Atilla Toros, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ile birlikte bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

"Anne, baba ve annenin kız kardeşi hayatlarını kaybetti"

Vali Toros, yaptığı açıklamada Tarsus'ta üzücü bir olay yaşadıklarını belirterek, "Kulak Mahallesi deniz kıyısında, Tarsus Çayı'nın denize döküldüğü mıntıkada 5 kişilik bir aile serinlemek için denize girerler. Bir boğulma olayı olduğuna ilişkin saat 17.27 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezimize bir ihbar geldi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik unsurlarımızı hemen sahaya görevlendirdik. Akabinde arama çalışmalarına başladık. 2 kişinin de 5 kişilik ailenin arkasından onları kurtarmak üzere denize girdiğine ilişkin de bilgi edindik. Bu 2 kişinin daha sonra kendi imkanlarıyla denizden çıktıklarını öğrendik. 5 kişilik ailede anne, baba, annenin kız kardeşi, bir yeğen ve bir çocuk var. Anne, baba ve annenin kız kardeşi maalesef hayatını kaybetti. Cansız bedenlerine ulaştık. Bir kız çocuğu şu an hastanede tedavi altında. Durumu inşallah iyi olacak. Arkadaşlarımın bana vermiş olduğu bilgide durumunun iyiye gittiğine ilişkin bilgiler geldi. Yeğeni arama çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

4 botla dalgıçlar arama çalışmasında devam ediyor

2 sahil güvenlik botu, 1 AFAD botu, 1 polis botu ile 4 dalgıcın denizde arama çalışmalarını sürdüğüne değinen Toros, "Su altı ve su üstü arama çalışmalarımız denizden bu şekilde. Karada da emniyetimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, İtfaiye Daire Başkanlığı ve Sağlık Müdürlüğümüze bağlı 112 ekiplerimizden oluşan bir ekiple buradayız. Karadan da arama çalışmalarımız ekip halinde devam ediyor. Tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda da denizde arama çalışmalarını devam ettirdiğimiz vatandaşımızı en kısa zamanda bulma ümidimizi tekrarlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta Boğulma: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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