Mersin'deki faciadan bir kötü haber daha! Ölü sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika
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Mersin'deki faciadan bir kötü haber daha! Ölü sayısı 4'e yükseldi

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Mersin'da denize giren ve aynı aileden 3 kişinin öldüğü faciadan bir kötü haber daha geldi. Anne, baba ve annenin kız kardeşinin ardından kayıp olan 16 yaşındaki yeğenin de cansız bedenine ulaşıldı. Böylece ölü sayısı 4'e yükseldi.

Tarsus'ta serinlemek için denize giren aynı aileden 5 kişiden 1'i kurtuldu, 4'ü boğuldu. 

DALGALARIN ARASINDA KAYBOLDULAR

Olay, dün akşam saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek için denize giren 5 kişilik aile bir süre sonra dalgalara kapıldı. Baba Savaş Öztürk (42), anne Zehra Öztürk (39), kızları Fatma Öztürk (16), annenin kız kardeşi Ceylan Dağşan (30) ve yeğen Halil Öztürk (16) akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

<a class='keyword-sd' href='/mersin/' title='Mersin'>Mersin</a>'deki faciadan bir kötü haber daha! Ölü sayısı 4'e yükseldi

ARAMADAN BİR KÖTÜ HABER DAHA: ÖLÜ SAYISI 4 OLDU

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilerek geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlatıldı. Çalışmalar sırasında ilk olarak 16 yaşındaki Fatma Öztürk, çevredeki vatandaşların da yardımıyla sudan sağ olarak çıkarıldı ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hızla hastaneye kaldırıldı.

Mersin'deki faciadan bir kötü haber daha! Ölü sayısı 4'e yükseldi

Ekiplerin denizde yürüttüğü diğer tarama faaliyetlerinde ise anne Zehra Öztürk, baba Savaş Öztürk ve teyze Ceylan Dağşan’ın cansız bedenleri sudan çıkarıldı. Akıntıya kapılarak kaybolan 16 yaşındaki Halil Öztürk’ü bulmak için denizdeki çalışmalar gece boyunca sürdürüldü. Uzun uğraşlar sonucunda talihsiz gencin de cansız bedenine ulaşıldı ve cenazesi hastane morguna nakledildi.

Mersin'deki faciadan bir kötü haber daha! Ölü sayısı 4'e yükseldi
 Baba Savaş Öztürk, anne Zehra Öztürk

HAYATTA KALAN FATMA'NIN DURUMU İYİ

Denizden sağ olarak kurtarılan ve hastanede tedavi altına alınan 16 yaşındaki Fatma Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgeyi yasa boğan acı olayla ilgili yetkililer tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Tarsus, Mersin, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'deki faciadan bir kötü haber daha! Ölü sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'deki faciadan bir kötü haber daha! Ölü sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika
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