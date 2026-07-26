Tarsus'ta Çarpışmalı Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarsus'ta Çarpışmalı Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tarsus\'ta Çarpışmalı Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafiğe kapalı yolda takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafiğe kapalı stabilize yolda takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, sürücü yaralandı.

Kaza, Atalar Mahallesi'nde trafiğe kapalı stabilize tarla yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. (34) idaresindeki 35 AKK 096 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan taşlara çarpıp takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada araçta yolcu olarak bulunan Süheyla Nacakcı (22) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü A.K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Trafik, Tarsus, Mersin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta Çarpışmalı Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı
Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor Başvuran parasını alıyor Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor
9 yıldır atıl haldeki Riva’daki otel yıkılıyor Yerine ne yapılacağı belli oldu 9 yıldır atıl haldeki Riva'daki otel yıkılıyor! Yerine ne yapılacağı belli oldu
Elektrik kesintisini fırsata çevirdi: Çalıştığı kuyumcudan 300 tam altın çalan şüpheli yakalandı Elektrik kesintisini fırsata çevirdi: Çalıştığı kuyumcudan 300 tam altın çalan şüpheli yakalandı
Muharrem İnce’nin planı tıkır tıkır işliyor Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor
Ankara afeti yaşıyor Yıldırım can aldı Ankara afeti yaşıyor! Yıldırım can aldı

23:38
Galatasaray’dan Jamal Musiala için resmi açıklama
Galatasaray'dan Jamal Musiala için resmi açıklama
22:56
Sessiz sedasız anlaşıldı Galatasaray’da transfer bombası Musiala ile patladı
Sessiz sedasız anlaşıldı! Galatasaray'da transfer bombası Musiala ile patladı
21:54
Batman’da mezarlıkta silahlı saldırı: Baba, oğlu ve yeğeni öldü
Batman'da mezarlıkta silahlı saldırı: Baba, oğlu ve yeğeni öldü
21:51
CHP’de başkanvekili seçiminde gerilim: Gürsel Erol adaylıktan çekildi, bazı vekiller salonu terk etti
CHP'de başkanvekili seçiminde gerilim: Gürsel Erol adaylıktan çekildi, bazı vekiller salonu terk etti
21:29
Putin’den Rus ordusuna ’karşılık verme’ emri
Putin'den Rus ordusuna 'karşılık verme' emri
20:43
Sosyal medyada ’İzlenme’ uğruna bir yaşam daha karardı
Sosyal medyada 'İzlenme' uğruna bir yaşam daha karardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 23:45:24. #7.13#
SON DAKİKA: Tarsus'ta Çarpışmalı Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.