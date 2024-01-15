Mersin\'in Tarsus ilçesinde çıkan yangınlarda maddi hasar meydana geldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 farklı noktadaki evlerde çıkan yangın da maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, ilk yangın Şehitmustafa Mahallesi 3528 sokakta bulunan iki katlı evin ikinci katında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. B.E.'nin kiracı olduğu evde çıkan yangına müdahale eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

İkinci yangında ise Reşadiye Mahallesi 3041 sokakta bulunan metruk binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Her iki yangında maddi hasar meydana geldi. - MERSİN