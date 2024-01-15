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Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangınlarda maddi hasar meydana geldi - Son Dakika
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Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangınlarda maddi hasar meydana geldi

Mersin'in Tarsus ilçesindeki iki ayrı noktadaki evlerde çıkan yangınlarda maddi hasar meydana geldi. İlk yangın Şehitmustafa Mahallesi'nde bulunan iki katlı evin ikinci katında çıktı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İkinci yangın ise Reşadiye Mahallesi'nde bulunan metruk binada meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Her iki yangında da maddi hasar meydana geldi.

Mersin\'in Tarsus ilçesinde çıkan yangınlarda maddi hasar meydana geldi
15.01.2024 - 10:33,
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Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 farklı noktadaki evlerde çıkan yangın da maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, ilk yangın Şehitmustafa Mahallesi 3528 sokakta bulunan iki katlı evin ikinci katında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. B.E.'nin kiracı olduğu evde çıkan yangına müdahale eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

İkinci yangında ise Reşadiye Mahallesi 3041 sokakta bulunan metruk binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Her iki yangında maddi hasar meydana geldi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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İtfaiye, Mersin, Tarsus, İtfaiye, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangınlarda maddi hasar meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangınlarda maddi hasar meydana geldi - Son Dakika
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