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Tarsus'ta 8 ay önce tahliye olan şahıs, hamile eşini öldürdü - Son Dakika
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Tarsus'ta 8 ay önce tahliye olan şahıs, hamile eşini öldürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde 8 ay önce cezaevinden çıkan bir şahıs, tartışma sırasında hamile eşini satırla öldürdü. Şüpheli, olay yerinden 5 yaşındaki torunuyla kaçtı. Kadının cenazesi otopsi için adli tıpa gönderildi. Ayrıca, öldürülen kadının kardeşinin de 10 yıl önce aynı mahallede cinayete kurban gittiği ve bu olayla ilgili 3 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. Şüpheli M.B.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Tarsus\'ta 8 ay önce tahliye olan şahıs, hamile eşini öldürdü
07.01.2024 - 13:43,
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Mersin'in Tarsus ilçesinde 8 ay önce cezaevinden çıkan şahsın öldürdüğü 7 aylık hamile eşinin cenazesi, otopsi için adli tıpa gönderildi.

Olay, bugün sabah ilçeye bağlı Bolatlı Mahallesi Bolatlı Sokak No 10'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 45 yaşındaki M.B., 41 yaşındaki 3 çocuk annesi eşi Serap Biçer'i çıkan tartışmada satırla öldürdü. Şüpheli koca, o sırada evde bulunan 5 yaşındaki torunu S.B.'yi alıp kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde polis ve savcının incelemesinin ardından 7 aylık hamile olduğu öğrenilen kadının cenazesi, otopsi için cenaze aracı ile adli tıp kurumuna götürüldü.

Kadının kız kardeşi de cinayete kurban gitmiş

Öte yandan, kocasının öldürdüğü Serap Biçer'in kardeşi Sultan Biçer'in de 10 yıl önce aynı mahallede cinayete kurban gittiği öğrenildi. Sultan Biçer'in çıkan bir tartışmada hasımları tarafından açılan ateşte öldürüldüğü ve bu olayla ilgili 3 şüphelinin tutuklandığı bilgisi alındı.

Bir taksiciyi gasp edip öldürmekten 20 yıldan fazla cezaevinde kalıp 8 ay önce tahliye edilen ve eşini öldürdükten sonra torununu alıp kaçan şüpheli M.B.'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tarsus'ta 8 ay önce tahliye olan şahıs, hamile eşini öldürdü - Son Dakika


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