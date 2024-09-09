Mersin'de Korkunç Olay: İki Kadın Vuruldu, Biri Öldü - Son Dakika
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Mersin'de Korkunç Olay: İki Kadın Vuruldu, Biri Öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahıs iki kadını vurmuş, biri ölmüş, diğeri ağır yaralanmış, kendisi de intihar etmişti. Ağır yaralanan kadın 3 günlük yaşam savaşını bugün kaybetti.

09.09.2024 17:18
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahıs iki kadını vurmuş, biri ölmüş, diğeri ağır yaralanmış, kendisi de intihar etmişti. Ağır yaralanan kadın 3 günlük yaşam savaşını bugün kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay dün ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre Çetin Gençay (36), iş çıkışı servisten inerken Feriye Gözüala ve Hamiyet Çetin Görmezer (43) isimli kadınlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çetin Gençay, yanında taşıdığı silahla iki kadına ateş etti. Feriye Gözüala olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Hamiyet Çetin Görmezer ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden uzaklaşan Çetin Gençay, 100 metre ilerde aynı silahla başına ateş ederek intihar etti. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Hamiyet çetin Görmezer de bugün hayatını kaybetti.

Görmezer'in cenazesi otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İddiaya göre, Çetin Gençay'ın 3 yıl önce Hamiyet Çetin Görmezer ile sevgili olduğu ancak Görmezer'in bir süre önce ayrılmak istediği öğrenildi. Olay günü de Çetin Gençay'ın Hamiyet Çetin Görmezer ile konuşmak ve barışmaya ikna edemeyince tartışma çıktığı Çetin Gençay'ın da tabancasını çıkartıp önce araya giren Gözüala'yı daha sonra da Hamiyet Çetin Görmezer'i vurduğu öne sürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Korkunç Olay: İki Kadın Vuruldu, Biri Öldü - Son Dakika

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