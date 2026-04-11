Tarsus'ta Kaybolan Genç İçin Arama Sürüyor
Tarsus'ta Kaybolan Genç İçin Arama Sürüyor

11.04.2026 15:50
Mersin Tarsus'ta akıntıya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki gencin arama çalışmaları 8. günde devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde atladığı suda akıntıya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki genci arama çalışmaları 8'inci gününde sürüyor. AFAD koordinasyondaki arama çalışmalarına 448 personel, 33 dalgıç, 52 araç, 9 bot, 1 jetski, 3 sonar cihazı, 7 dron ve 2 arama köpeği katılıyor.

Olay, 4 Nisan'da Çağlayan Mahallesi'ndeki Tarsus Şelalesi'nde meydana gelmişti. Batu Yetiş Kerem Kaplan (18) suya atladıktan kısa süre sonra güçlü akıntıya kapılmış, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edilmişti. Ekipler, nehir ve çevresinde kapsamlı bir arama çalışması başlatmıştı. Gencin atlama ve akıntıya kapılma anları da cep telefonu kamerasına yansımıştı. Yaklaşık 47 kilometrelik Berdan Nehri'nin her noktası ekipler tarafından titizlikle taranırken, arama çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla nehirde su akışı da kesildi. AFAD koordinasyonda yapılan arama çalışmalarında 448 personel, 33 dalgıç, 52 araç, 9 bot, 1 jetski, 3 sonar cihazı, 7 dron ve 2 arama köpeğinin yer aldığı belirtildi.

İlk günden itibaren bölgeye sık sık gelen Mersin Valisi Atilla Toros'un da bugün çalışmaları yerinde incelediği, bota binerek arama faaliyetlerine katıldığı öğrenildi. Milletvekili Faruk Dinç'in de çalışmaları yerinde takip ettiği kaydedildi. Kaplan'ı arama çalışmaları sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

