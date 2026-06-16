Tarsus\'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Mersin'in Tarsus ilçesinde tırla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ömer Kurttaş'ın (20) kullandığı motosiklet, karşı şeritten gelen tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan genç sürücü için olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ömer Kurttaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN