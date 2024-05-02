Tarsus'ta sağanak ve fırtına sonucu istinat duvarı otomobilin üzerine düştü - Son Dakika
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Tarsus'ta sağanak ve fırtına sonucu istinat duvarı otomobilin üzerine düştü

Tarsus\'ta sağanak ve fırtına sonucu istinat duvarı otomobilin üzerine düştü

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan sağanak ve fırtına sonucu bir istinat duvarı otomobilin üzerine devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

02.05.2024 12:43  Güncelleme: 12:46
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Mersin'in Tarsus ilçesinde dün gece saatlerinde bazı bölgelerde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle yıkılan istinat duvarı, otomobilin üzerine düştü.

Tarsus'a bağlı Akgedik Mahallesi'nde fırtına nedeniyle yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve 2 metre yükseklikteki istinat duvarı, yan taraftaki evin bahçesinde park halinde olan 33 ARH 160 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Gece 02.30 sıralarında yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Araç sahibi Fikret Öner, gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle, akrabalarının yaşadığı yan taraftaki eve ait olan istinat duvarının büyük bir gürültü ile park halindeki otomobilinin üzerine devrildiğini ve araçta maddi hasar oluştuğunu söyledi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekipleri, oluşan molozları iş makineleri vasıtasıyla kaldırdı.

Yine sağanak yağış dolayısıyla Akgedik Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerinde kısmi zarar oluştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tarsus'ta sağanak ve fırtına sonucu istinat duvarı otomobilin üzerine düştü - Son Dakika

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