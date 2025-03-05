Tarsus'ta Sağlıksız Şartlarda Satışa Hazırlanan 750 Kilo Balığa El Konuldu - Son Dakika
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Tarsus'ta Sağlıksız Şartlarda Satışa Hazırlanan 750 Kilo Balığa El Konuldu

Tarsus\'ta Sağlıksız Şartlarda Satışa Hazırlanan 750 Kilo Balığa El Konuldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, hijyen koşullarına uygun olmayan şartlarda satışa hazırlanan 750 kilogram balığa el konuldu. Zabıta ekipleri tarafından imha edilen balıkların taşındığı otomobil de 15 gün trafikten men edildi.

05.03.2025 17:07  Güncelleme: 17:11
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Mersin'in Tarsus ilçesinde sağlıksız şartlarda satışa hazırlanan 750 kilo balığa el konuldu. Balıklar, zabıta ekipleri tarafından imha edilirken, balıkların bulunduğu otomobil ise 15 gün trafikten men edildi.

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri rutin denetimler sırasında, Yenice Mahallesi D-400 karayolunda hususi bir otomobilde hijyen olmayan şartlarda 25 kasa içinde ve poşetlenmiş halde çeşitli türde balıkların satışa hazır hale getirildiğini tespit etti. Olay yerine çağrılan Trafik Jandarma Motosiklet ve Yenice Jandarma Asayiş Timleri tarafından balıkları satışa hazırlayan şahıslara idari yaptırım uygulanırken, balıkların taşındığı hususi otomobil de 'motorlu araç tescil belgesinde belirtilen amacın dışında kullanmak' ve 'bu şekilde trafiğe çıkmasına izin vermek' ihlallerinden 15 gün trafikten men edildi. Sağlıksız şekilde satışa hazırlanan balıklara da el konuldu.

Zabıta ekiplerince, el konulan 750 kilogram balık, Aladağ Bölgesi Çöp Arıtma Tesisi'nde imha edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tarsus'ta Sağlıksız Şartlarda Satışa Hazırlanan 750 Kilo Balığa El Konuldu - Son Dakika

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