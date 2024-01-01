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Tarsus'ta Servis Otobüsü Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Tarsus'ta Servis Otobüsü Alev Alev Yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Mersin-Adana yolunda seyir halinde olan bir servis otobüsü aniden alev aldı. Sürücü durumu fark ederek aracı güvenlik şeridinde durdurdu ve yolcular tahliye edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Tarsus\'ta Servis Otobüsü Alev Alev Yandı
01.01.2024 - 21:31,
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Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda servis otobüsü alev alev yandı.

Otobüs yangını, Mersin- Adana yolu Tarsus Akgedik mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 VK 3192 plakalı servis otobüsünün iddiaya göre lastikleri aniden yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridinde durdurdu. Araç boşaltılırken, ihbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tarsus'ta Servis Otobüsü Alev Alev Yandı - Son Dakika


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