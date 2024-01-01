Tarsus\'ta Servis Otobüsü Alev Alev Yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda servis otobüsü alev alev yandı.

Otobüs yangını, Mersin- Adana yolu Tarsus Akgedik mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 VK 3192 plakalı servis otobüsünün iddiaya göre lastikleri aniden yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridinde durdurdu. Araç boşaltılırken, ihbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi. - MERSİN