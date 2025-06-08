Tarsus\'ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki ay önce bir düğünde çocuklar arasında yaşanan kavganın ardından aralarında husumet başlayan iki aile, dün yeniden karşılaşarak tartışma yaşadı.

EVE SİLAHLI BASKIN

Tarafların çevredekiler tarafından sakinleştirildiği olayın ardından bugün taraflardan biri, diğer ailenin Yenice Mahallesi Değirmen Sokak'taki evine silahlı baskın düzenlendi.

2 ÖLÜ, 2 YARALI

Çıkan çatışmada Hasan P. (48) ile kardeşi Yalçın P. (42) olay yerinde hayatını kaybetti. Hüseyin P. (45) ve Şehmuz D. (39) ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.