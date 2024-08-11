Tarsus'ta Silahlı Kavga: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Tarsus'ta Silahlı Kavga: 3 Ölü, 5 Yaralı

Tarsus\'ta Silahlı Kavga: 3 Ölü, 5 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada taraflar birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş etti. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

11.08.2024 21:52
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Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sucular Mahallesi'ndeki bir restoranın önünde iki grup arasında "yol verme" meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada taraflar birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş etti. Olayda Abdurrahim Denizbakan, Mehmet Şahin ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tarsus'ta Silahlı Kavga: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarsus'ta Silahlı Kavga: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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