Tarsus\'ta Takla Atan Araçtan Kaçtılar

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra takla attı. Kazanın ardından araçta bulunan 3 kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı ancak polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 01 FC 594 plakalı otomobil, 35 KC 136 plakalı park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada araçtaki 3 kişi olay yerinde yaya olarak kaçtı. Yunus polisleri kaçan 3 şahsı kısa sürede yakaladı.

Şahıslar gözlem altına alınırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN