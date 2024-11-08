Tarsus\'ta Tır Dorsesi Yandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki kumaş ve banyo malzemesi yüklü tırın dorsesi yandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus- Adana istikameti Çamtepe kavşağı civarında meydana geldi. U.Y.'nin kullandığı kumaş ve banyo malzemesi yüklü tırın 01 COV 61 plakalı dorsesinin lastik bölümünde yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu ve çekiciyi dorseden ayırdı. Dorseyi saran alevler olay yerine intikal eden Büyükşehir İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. - MERSİN