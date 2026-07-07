Tarsus'ta Tır Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarsus'ta Tır Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Tarsus\'ta Tır Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
07.07.2026 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde kafa kafaya çarpışan tırlarda 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mersin-Adana D-400 kara yolu Huzurkent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yahya Ç. yönetimindeki 33 AFT 795 plakalı tır ile Baki T. idaresindeki 21 DR 064 plakalı tır henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, tırlardan birinde yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Şehmus Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücülerden Baki T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer tırın sürücüsü Yahya Ç. ise araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Tarsus, Mersin, Çocuk, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta Tır Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şırnak’ta çekirge istilası Şırnak'ta çekirge istilası
ABD’li teknoloji devi Microsoft 4 bin 800 çalışanını işten çıkaracak ABD'li teknoloji devi Microsoft 4 bin 800 çalışanını işten çıkaracak
Mihriban’ın katilinden kan donduran itiraf “Domuzların eşelediği bir yere gömdüm“ Mihriban'ın katilinden kan donduran itiraf! "Domuzların eşelediği bir yere gömdüm"
Avcılar’da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı Avcılar'da yaşlı bir adam otluk alanı yakıp kaçtı
Tekirdağ’da zabıtaya kızan seyyar satıcı, karpuzları belediye önünde parçaladı Tekirdağ'da zabıtaya kızan seyyar satıcı, karpuzları belediye önünde parçaladı
Dün gece olanlardan sonra tüm ülke sevinçten sokaklara döküldü Dün gece olanlardan sonra tüm ülke sevinçten sokaklara döküldü

15:36
Beştepe’de Erdoğan ve Trump görüşmesi başladı
Beştepe'de Erdoğan ve Trump görüşmesi başladı
14:57
Ankara’daki karşılamada neler konuşuldu Uçağını işaret edip Erdoğan’a bunları söyledi
Ankara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi
14:28
Trump, askerleri Türkçe selamladı
Trump, askerleri Türkçe selamladı
14:02
AK Parti’nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella’ya istifaya çağrısı
AK Parti'nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella'ya istifaya çağrısı
13:51
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara’da
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da
13:37
NATO Zirvesi başladı Dakika dakika tüm detaylar
NATO Zirvesi başladı! Dakika dakika tüm detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 15:43:04. #7.13#
SON DAKİKA: Tarsus'ta Tır Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.