Tarsus'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Tarsus'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Tarsus\'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
29.07.2025 20:03
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kamyonet ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Öğretmenler Mahallesi Sait Polat Bulvarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.A. (52) yönetimindeki 33 ANH 882 plakalı Isuzu marka kamyonet ile sürücüsü öğrenilemeyen 33 NZV 23 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet refüje çarpıp yan yatıp durabildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücü E.A. ve eşi T.A. (50) araç içerisinden çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkabildi. Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tarsus'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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