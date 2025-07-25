Tarsus\'ta Trafik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde 14 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 11 Temmuz günü Yunus Emre Mahallesi D-400 Karayolu'nda H.K. idaresindeki kamyonetle 18 yaşındaki Salih Bozat'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Salih Bozat çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çağrılan ambulansla önce Tarsus Devlet Hastanesi'ne ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

14 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Salih Bozat, sağlık çalışanlarının yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - MERSİN