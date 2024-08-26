Tartışma sonrası silahlar konuştu: 3 yaralı - Son Dakika
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Tartışma sonrası silahlar konuştu: 3 yaralı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıkan sözlü tartışma sonucunda silahlar konuştu ve 3 kişi yaralandı. Olayda canını kurtarmak isteyen bir vatandaş kahvehaneye sığındı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

26.08.2024 23:25
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Tartışma sonrası silahlar konuştu: 3 yaralı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde sözlü tartışma sonrası silahlar konuştu. Çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, canını kurtarmak isteyen bir vatandaş kahvehaneye sığındı.

Olay, Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi Bayındır Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma, kısa süre içerisinde kavgaya döndü. Çıkan kavgada, silahlar konuşurken olayla 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Öte yandan, çıkan silahlı kavgada bir şahıs canını kurtarmak için sokak üzerinde bulunan kahvehaneye sığındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tartışma sonrası silahlar konuştu: 3 yaralı - Son Dakika

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