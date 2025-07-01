Bursa'da ünlü bir zincir marketin şubesinde kaydedilen görüntü infial yarattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir şahsın, tartışma yaşadığı kadın kasiyere yumruk attığı anlar yer aldı. Saldırı sonrasında kadının yardımına koşan bir genç ise saldırganı iteleyerek bölgeden uzaklaştırdı.
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1.07.2025 15:52:18. #7.11#
SON DAKİKA: Tartışma yaşadığı kadın kasiyere yumruk attı - Son Dakika
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