Kavgayı ayırdılar, asıl dehşet sonra yaşandı - Son Dakika
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Kavgayı ayırdılar, asıl dehşet sonra yaşandı

Kavgayı ayırdılar, asıl dehşet sonra yaşandı
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Denizli'nin Çivril ilçesinde 24 yaşındaki H.A. ile 51 yaşındaki Murat Bilgihan arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. İddiaya göre tarafların çevredekiler tarafından ayrılmasının ardından H.A., eline aldığı demir çubukla Bilgihan'a arkadan saldırdı. Başına aldığı darbelerle yere yığılan Murat Bilgihan olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan şüpheli jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Denizli'de korkunç olay, Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 24 yaşındaki H.A. ile 51 yaşındaki Murat Bilgihan arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İki kişi arasındaki sözlü tartışmanın kısa süre içerisinde büyümesiyle kavga başladı. Çevrede bulunan kişiler araya girerek tarafları birbirinden ayırmaya çalıştı.

KAVGAYI AYIRDILAR, ARKADAN SALDIRDI

İddiaya göre tarafların ayrılmasının ardından H.A., eline bir demir çubuk aldı. H.A.'nın daha sonra Murat Bilgihan'a arkadan yaklaşarak saldırdığı öne sürüldü.

Başına demir çubukla darbeler alan 51 yaşındaki Murat Bilgihan yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine Kıralan Mahallesi'ndeki olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MURAT BİLGİHAN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri Murat Bilgihan'ı kontrol etti. Yapılan ilk incelemede Bilgihan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen H.A.'nın olay yerinden kaçtığı belirlendi.

KAÇAN ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Jandarma ekipleri, H.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 24 yaşındaki şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

H.A.'nın jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Denizli, Çivril, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kavgayı ayırdılar, asıl dehşet sonra yaşandı - Son Dakika

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