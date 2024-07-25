Taslak metnine ulaşıldı! ABD\'deki Eylem Tok, Türkiye\'ye iade edilecek

mustafa sagdic:

karar cok dogru ama anlamadigim su. neden eski kizilay baskanin kizi için boyle bir prosudur uygulanmadi ??

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mustafa sagdic: diss like atan hayirdir ? kaninda bir probleem mi var ? 0 2

stanciu george: kız kactımı ? yada goruntulerı ızledın mı ? suclu sadece kız mı ? ben ızlemedım kız kactımı kacmadımı mahkemede mı ne oldu hıc bırını bılmıyorum onun ıcın sordum 0 1