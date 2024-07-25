Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek - Son Dakika
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Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek

Taslak metnine ulaşıldı! ABD\'deki Eylem Tok, Türkiye\'ye iade edilecek

Ehliyetsiz kullandığı araçla Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok için hazırlanan taslak metnine ulaşıldı. 11 Eylül'de hakim karşısına çıkacak Tok için hazırlanan metinde Türkiye'ye iade edileceğine yer verildi.

25.07.2024 10:03
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Mart ayında ehliyetsiz şekilde kullandığı lüks araçla gece yarısı Murat Aci'ye çarparak ölümüne neden olan 17 yaşındaki oğlunu Timur Cihantimur'u önce Mısır'a sonra da ABD'ye kaçıran yazar Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi için hazırlanan taslak metin ortaya çıktı.

"TÜRKİYE'YE İADE EDİLİYOR"

11 Eylül Çarşamba günü saat 14.15'te Boston şehrindeki Massachusetts Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak olan Eylem Tok'un Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceğiyle ilgili karar verilecek. Gazeteci Emrullah Erdinç, X hesabından Mehmet Sümer'in ulaştığı taslak raporunu yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "Rota oluşturuldu. Eylem Tok Türkiye'ye iade ediliyor. Başsavcı Yardımcısı Kristen A. Kearney, 11 Eylül'deki duruşma öncesi, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Eylem Tok'un iadesini onaylaması için hazırladığı taslak karar metnini Hakim Donald Cabell'e sundu. Taslak metinde Tok'un Türkiye'ye iade kararı gerekçeleriyle açıklandı.

"DELİLLERİ YOK ETMEK VE SUÇLUYU KORUMAKTAN İADESİNİ ONAYLIYORUM"

"VOA Türkçe'den Mehmet Sümer'in duyurduğu taslak karar, duruşmadan bir buçuk ay önce kamuya açık bir ortamda paylaşıldı. Karar metninde hakimin Türkiye'den gelen delilleri yeterli bulduğu belirtilerek, 'Kaçak olan Eylem Tok'un Türk Ceza Kanunu'nun 281'inci maddesine aykırı olarak delilleri yok etmek, saklamak ve değiştirmek; ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 283. maddesine aykırı olarak suçluyu korumaktan Türkiye'ye iadesini onaylıyorum. ABD Dışişleri Bakanı tarafından iade ve teslim konusunda daha ayrıntılı karar verilinceye kadar kendisini bu süre içinde gözetim altında tutulması için adli kolluk güçlerine teslim ediyorum' ifadesi yer aldı."

Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek

NE OLMUŞTU?

17 yaşındaki Timur Cihantimur'un ehliyetsiz olarak kullandığı lüks otomobille yol kenarında park halinde bulunan 3 ATV tipi araca çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Birden fazla kişinin yaralandığı kaza sonrasında sürücü Timur Cihantimur annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırılmıştı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart günü saat 03.50 sıralarında İstanbul'dan uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen anne Eylem Tok hakkında "suçluyu koruma" suçundan, Timur Cihantimur hakkında ise "taksirle öldürme ve yaralama" suçundan yakalama kararı çıkarmış ve haklarında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti.

Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek

OPERASYONLA YAKALANMIŞLARDI

Türkiye, geçtiğimiz ay ise anne ve oğlunun ABD'den iadesini istemişti. 14 Haziran Cuma günü ABD'nin Boston kentinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Timur Cihantimur ve Eylem Tok ABD'de ayrı ayrı hakim karşısına çıkmıştı. Önceki duruşmalarda ikilinin tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek
Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek

Eylem Tok, Türkiye, Hakim, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Enver Atabey: Türkiye de 3-5 ay yatar, sonra çıkar. 18 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic: karar cok dogru ama anlamadigim su. neden eski kizilay baskanin kizi için boyle bir prosudur uygulanmadi ?? 13 2 Yanıtla
    mustafa sagdic: diss like atan hayirdir ? kaninda bir probleem mi var ? 0 2 stanciu george: kız kactımı ? yada goruntulerı ızledın mı ? suclu sadece kız mı ? ben ızlemedım kız kactımı kacmadımı mahkemede mı ne oldu hıc bırını bılmıyorum onun ıcın sordum 0 1 Necati Kaya: Çünkü ülkeye çöreklenenlerden bir yandaşın kızıdır belki. Ondan olabilir belki. 0 0
  • deyvani10 : o değilde Kızılay başkanın kizi ne oldu. bidaha haberi yapılmadı. pardon başkandi dimi 12 0 Yanıtla
  • TC Yaşar Vural: Adalet er geç tecelli ancak burası Türkiye her ikisi 3 - 5 ay yatar çıkar 8 0 Yanıtla
  • Sinan Döner: İnsan öldürmenin bedelini ödeyeceksiniz anne oğul! Adaletten kaçış yok ! 4 2 Yanıtla
  • Mustafa bulut: Para olduktan sonra gerisi teferruattır Adli tıp şartıyla serbest bırakılar sürpriz değil olan yine garibana olur. 1 0 Yanıtla
  • Necati Kaya: Kaçmasa burada kalsaydı belkide tutuklanmazdı bile. Oğluda ifadesi alınir,kaza bu denilerek denetimli serbest olurdu. Onlara en buyük ceza oldu bu kaçış. Buraya göndermesinler. Süründürmeye devam. 0 0 Yanıtla

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