Taşocağındaki Patlama: 4 Yaralı - Son Dakika
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Taşocağındaki Patlama: 4 Yaralı

Samsun'da taş ocağında meydana gelen patlama sonucu Samsun-Ordu yoluna taş yağdı, 2 araca taş isabet etti ve 4 kişi yaralandı.

07.09.2024 19:22
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Taşocağında patlama: 4 yaralı

Patlama sonucu Samsun- Ordu yoluna taş yağdı, 2 araca taş isabet etti, 4 kişi yaralandı

SAMSUN - Samsun'da taş ocağında iş makinesinin çalışması sırasında patlama meydana geldi. Patlama sonucu Samsun-Ordu karayoluna taş yağdı, araçlara taş isabet etti, toplam 4 kişi yaralandı.

Olay, Samsun Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde dolum tesisi karşısında bulunan Özön Taş Ocağı'nda saat 17.15'te patlama meydana geldi. 112'ye yapılan patlama ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, iş makinesinin kaya kırma çalışması sırasında patlama yaşandı. Patlama sonucu kaya parçaları Samsun-Ordu karayoluna sıçradı. Yoldan geçen araçların üzerine taş yağdı. Taşlar Özbekistan plakalı bir tır ile 34 YS 3119 plakalı otomobile isabet etti. Otomobilde bulunan 2'si yolcu olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Trafik, kontrollü olarak verildi. Yolda uzun araç konvoyu oluştu. Bir süre sonra durdurulan trafikte temizlik görevlileri yoldaki kaya parçalarını toplayarak trafiği güvenli bir şekilde açtı.

Patlamanın neden kaynaklandığı araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, patlamanın sebebi olarak daha önce kayanın arasına yerleştirilen patlamamış dinamite iş makinesi kırıcısının isabet etme ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Samsun, Güncel, Dünya, Ordu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Taşocağındaki Patlama: 4 Yaralı - Son Dakika

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