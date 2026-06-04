Tatbikatta kimyasal sızıntısından etkilenen vatandaşlar özel ekiplerce kurtarıldı

Eskişehir'de yapılan 4 tatbikattan birinde senaryo gereği kaza sonrası amonyak sızıntısından etkilenen vatandaşların özel ekipmanlı görevlilerce kurtarılma anı adeta nefes kesti.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde Eskişehir Valiliği himayesinde Eskişehir AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde 2026 Endüstriyel, Kimyasal Kazalar ve Sanayi Yangını Saha Uzantılı Masabaşı Tatbikatı düzenlendi. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yerelde görevli kurum, kuruluşların koordinasyon, müdahale hızlarını, görev ve sorumlulukları ile kurumlar arası bilgi akışı ve iş birliğini geliştirmek için yapılan tatbikata 4 farklı senaryo işlendi. Yangın, yapısal çökme ve enkaz altında kalan işçilere müdahale, kazı alanında göçük ve amonyak sızıntılı tanker kazası gibi 4 tatbikat senaryosu saat 14.00'da başladı.

Kimyasal sızıntıdan etkilenenlerin tahliyesi nefes kesti

En önemli ve kapsamlı tatbikatlardan biri olan amonyak sızıntılı tanker kazasında senaryo gereği; Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarında seyir halinde bulunan, kimyasal yüklü bir tanker, karayolunda bulunan bir hayvana çarpmamak amacıyla ani fren yapması sonucu, arkasında seyir halinde bulunan bir binek araç duramayarak tankere çarptı. Kaza sonucunda tankerin vana kısmında hasar meydana geldi ve tankerde sızdırmazlık problemi oluşmuştu. Olay yerine bölgede görev yapan Afet Güvenlik ve Emniyet ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından olay yeri güvenliği sağlanırken, ilk incelemelerde düşük seviyede kimyasal sızıntı olduğu değerlendirilmiştir. Tanker şoförü ve muavin tankere çarpan araçtaki kişilere yardımcı olmak isterken göz yaşarması, öksürük ve nefes darlığı şikayetleri görülmeye başlamış, aynı belirtilerin olay yerine ilk müdahaleyi yapan personelde de görülmesi üzerine kimyasal sızıntı şüphesi güçlendi. Durum derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilirken olay, Afet Sağlık, Afet Yangın, Afet Arama ve Kurtarma (KBRN) ile Afet Güvenlik ve Trafik gruplarına eş zamanlı olarak aktarıldı. OSB içerisindeki trafik akışı kontrollü şekilde yönlendirilmiş ve risk altındaki alanlara giriş-çıkışlar durduruldu. Olay yerine ulaşan Afet Arama ve Kurtarma (KBRN) ekipleri, ilk bilgileri Afet Güvenlik ve Emniyet ekiplerinden alındı.

KBRN ekipleri gerekli hazırlıklarını tamamlayarak olay bölgesinde sıcak, ılık ve soğuk alanları oluşturup, kontrollü müdahale sürecini başladı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan anlık rüzgar yönü ve hız verileri doğrultusunda güvenli bölge konuşlanmaları yeniden planlandı. Eskişehir Şehir Hastanesi dekontaminasyon ünitesi birim sorumlularına bilgi verilirken, KBRN ekipleri tarafından yapılan ölçümler sonucunda tankerde bulunan kimyasal maddenin sıvı amonyak olduğu ve buharlaşarak çevreye yayıldığı tespit edildi. Bu nedenle yalnızca tam koruyucu ekipman kullanan personelin sıcak bölgeye girişine izin verildi. Afet Arama ve Kurtarma (KBRN) ekipleri tarafından dekontaminasyon süreci kapsamında; kimyasala maruz kalan tanker şoförü ve muavin arındırma işlemine tabi tutulmuş, işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edilerek Şehir Hastanesi KBRN Ünitesi'ne sevk edildi. Ayrıca olay yerinde görev yapan ve göz yaşarması şikayeti bulunan Afet Güvenlik ve Trafik Grubu personeli de kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Olayın ilerleyen aşamalarında, amonyak tankerinin çevresel ve termal risk oluşturduğu değerlendirilip, bu nedenle soğutma çalışmaları yoğunlaştırılmış ve güvenlik önlemleri ekiplerce artırıldı. Teknik ekiplerin koordineli müdahalesi sonucunda sızıntı kontrol altına alınmış ve kimyasal yayılım durdurulurken toplanan kimyasal atıklar ve kontamine materyaller, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda, bertaraf işlemleri gerçekleştirilmek üzere tankerin bağlı bulunduğu kuruluş yetkililerine teslim edildi. Yoğun ve koordineli müdahale çalışmaları sonucunda olay tamamen kontrol altına alınırken, sahada yapılan son ölçümler neticesinde ortamın güvenli olduğu değerlendirilmiş, yayılan kimyasalın bertaraf işlemleri tamamlanmış ve kontrollü normalleşme süreci başlatılıdı.

Yangın sonrası fabrika bacasında mahsur kalan işçiler halatlarla kurtarıldı

Diğer senaryoda ise Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle vardiya değişimi esnasında yangın çıktı. Yangın ihbar edilmesi üzerine olaya müdahele edildi. Fakat fabrikanın C bacasına çıkan bir işçinin bacada mahsur kaldığı bilgisi alındı. Bölgeye yönlendirilen Afet Arama ve Kurtarma ekibi yaptığı değerlendirmede yüksekten havai hat kurarak şahsı kurtarmaya yönelik çalışmalarını başlattı. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu mahsur kalan 1 işçi kurtarılıp ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin çalışması havdan dron ile görüntülendi.

Eskişehir Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Eskişehir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy ve birçok önemli isim canlı yayından takip edip, gerekli notları aldı. Tatbikatların sonunda ekipler toplu fotoğraf çekindi. - ESKİŞEHİR