Tatile giden aile, Aksaray'da kaza yaptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Tatile giden aile, Aksaray'da kaza yaptı: 3 yaralı

Aksaray'da tatile giden ailenin bulunduğu otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje düştü. 3 kişinin yaralandığı kazada otomobil hurdaya döndü. Kaza, Aksaray - Konya Kara yolunun 15. kilometresi Kutlu köyü yakınlarında meydana geldi.

06.06.2024 17:42
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Tatile giden aile, Aksaray'da kaza yaptı: 3 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da tatile giden ailenin bulunduğu otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje düştü. 3 kişinin yaralandığı kazada otomobil hurdaya döndü.

Kaza, Aksaray - Konya Kara yolunun 15. kilometresi Kutlu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla'dan memleketi Kayseri'ye Kurban Bayramı tatili için yola çıkan B.U. idaresindeki 38 YC 013 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje düştü. Refüj bariyerlerine çarparak durabilen ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan D.Ü. ile E.Ü. yaralandı. Diğer araç sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yarılılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken polis ve jandarma ekipleri de yolda güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili inceleme yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kutlu Köyü, Aksaray, Konya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tatile giden aile, Aksaray'da kaza yaptı: 3 yaralı - Son Dakika

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