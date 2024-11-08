Tatvan\'da otomobil iş makinesine çarptı: 4 yaralı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin iş makinesine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, gece saatlerinde ilçenin girişindeki kavşakta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KAY 317 plakalı KIA marka otomobil, yapımı devam eden kavşaktan geçtiği esnada kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan iş makinesine çarptı. Meydana gelen kazada, araç içerisinde bulunan aynı aileden isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince kaza yerinden alınan yaralılar, Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor. - BİTLİS