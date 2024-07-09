Tatvan'da Sosyal Medya Üzerinden Fuhuş Yapan 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tatvan'da Sosyal Medya Üzerinden Fuhuş Yapan 3 Kişi Tutuklandı

Tatvan\'da Sosyal Medya Üzerinden Fuhuş Yapan 3 Kişi Tutuklandı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Tatvan'da sosyal medya üzerinden müşteri bularak fuhuş yapan 3 kişi tutuklandı. Operasyonda 5 kişi yakalanırken, 1 mağdur kadın kurtarıldı ve suç örgütüne ait birçok suç eşyası ele geçirildi.

09.07.2024 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Tatvan'da sosyal medya üzerinden müşteri bularak fuhuş yapan 3 kişi tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan'da düzenlenen operasyonda 5 kişinin yakalandığı 3 kişinin ise tutuklandığı bildirildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapılan fuhuş operasyonunda, aralarında çete lideri yabancı uyruklu M. D.'nin de bulunduğu yakalanan 5 şahıs, yabancı uyruklu şahıslara sosyal medya üzerinden müşteri bularak fuhuş yaptırdıkları, suç örgütünün yakalanmamak ve dikkat çekmemek için Tatvan'da bulunan şahısları kullanarak ev kiraladıklarını tespit eden polis ekipleri, suç şebekesine yönelik yaptıkları operasyonla 5 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi. Ayrıca operasyonda 1 mağdur kadın kurtarıldı, yapılan ev aramasında çok sayıda suç işlemek amacıyla kullanılan cep telefonu ve 1 adet ruhsatsız tabanca, yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirilmiştir. Suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Medya, Bitlis, Tatvan, Tutuklama, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tatvan'da Sosyal Medya Üzerinden Fuhuş Yapan 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:56 Sinan Ateş’in annesine yapılanlar Ayşe Ateş’i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler Sinan Ateş'in annesine yapılanlar Ayşe Ateş'i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler
10:51 Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor Datça’daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor! Datça'daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi
10:01 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte Bakan Şimşek’in önüne konulan 3 rakam En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Bakan Şimşek'in önüne konulan 3 rakam
09:24 TÜİK Başkanı’ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt TÜİK Başkanı'ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt
08:19 Elazığ’da akılalmaz olay Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular Elazığ'da akılalmaz olay! Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
10:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, ’’En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler’i nereye konumlandırırsınız’’ sorusuna bomba yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ''En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler'i nereye konumlandırırsınız?'' sorusuna bomba yanıt
10:34 Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı’dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum
10:20 1997 doğumlu Suriyeli trans bireyle ilgili rapor, Adana’yı karıştırdı 1997 doğumlu Suriyeli trans bireyle ilgili rapor, Adana'yı karıştırdı
10:14 EURO 2024’e damga vuran Merih Demiral Süper Lig’e geliyor EURO 2024'e damga vuran Merih Demiral Süper Lig'e geliyor
09:52 Erdoğan’dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze’deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız Erdoğan'dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze'deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız
09:31 Fransa mı İspanya mı EURO 2024’te ilk finalist belli oluyor Fransa mı İspanya mı? EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
09:15 Sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına alındı Sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına alındı
09:04 Takipten bile çıktı Wanda Nara, Mauro Icardi’ye boşanma davası açtı Takipten bile çıktı! Wanda Nara, Mauro Icardi'ye boşanma davası açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 11:39:50. #1.12#
SON DAKİKA: Tatvan'da Sosyal Medya Üzerinden Fuhuş Yapan 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement