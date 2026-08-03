Tatvan'da Trafik Kazası: Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tatvan'da Trafik Kazası: Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobil ve motosiklet çarpıştı, bir uzman çavuş yaşamını yitirdi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında bir uzman çavuş hayatını kaybetti.

Kaza, Tatvan ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.T. yönetimindeki 33 BEC 608 plakalı otomobil ile M.B yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Uzman Çavuş M.B. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde uzman çavuşun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, kazaya karıştığı değerlendirilen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Acil Durum, 3. Sayfa, Otomobil, Trafik, Tatvan, Bitlis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tatvan'da Trafik Kazası: Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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