Tavas zabıtasından okul kantinlerine sıkı denetim

Tavas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçedeki okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.

Tavas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren okul kantinlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ortamlarda hizmet alabilmesi amacıyla yapılan denetimlerde birçok başlıkta inceleme yapıldı. Denetimler kapsamında işyeri ruhsatı, genel temizlik ve hijyen durumu, satılan ürünlerin son kullanma tarihleri ve saklama koşulları kontrol edildi. Ayrıca okullarda satışı yasak olan ürünlerin bulunup bulunmadığı ile fiyat etiketi denetimleri de gerçekleştirildi.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, öğrencilerin sağlığını korumaya yönelik denetimlerin önemine dikkat çekerek, okul kantinlerine yönelik kontrollerin belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti. Başkan Tatık, "Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli ortamlarda hizmet alabilmesi için okul kantinlerine yönelik denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu kontroller belirli aralıklarla devam edecek" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ