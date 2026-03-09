Tavas zabıtasından okul kantinlerine sıkı denetim - Son Dakika
09.03.2026 09:10  Güncelleme: 09:11
Tavas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, öğrencilerin sağlıklı gıda tüketimini sağlamak amacıyla okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde hijyen, ruhsat, son kullanma tarihleri ve yasaklı ürünler incelendi.

Tavas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçedeki okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.

Tavas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren okul kantinlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ortamlarda hizmet alabilmesi amacıyla yapılan denetimlerde birçok başlıkta inceleme yapıldı. Denetimler kapsamında işyeri ruhsatı, genel temizlik ve hijyen durumu, satılan ürünlerin son kullanma tarihleri ve saklama koşulları kontrol edildi. Ayrıca okullarda satışı yasak olan ürünlerin bulunup bulunmadığı ile fiyat etiketi denetimleri de gerçekleştirildi.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, öğrencilerin sağlığını korumaya yönelik denetimlerin önemine dikkat çekerek, okul kantinlerine yönelik kontrollerin belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti. Başkan Tatık, "Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli ortamlarda hizmet alabilmesi için okul kantinlerine yönelik denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu kontroller belirli aralıklarla devam edecek" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

10:08
