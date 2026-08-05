Tavşanlı’da çıkan arazı yangını kısa sürede söndürüldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan ve demir yolu hattını saran arazi yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle boş arazide yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler demir yolu hattını sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına Tavşanlı ve Tepecik Belediyesi ile Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz müdahalede bulundu. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın, çevredeki yapılara ve tren hattına ciddi zarar vermeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık bin metrekarelik boş arazide etkili olan yangınla ilgili soğutma çalışmaları tamamlanırken, çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.