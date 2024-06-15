Tavşanlı'da Bayram Tedbirleri: Radar Uygulaması Yapıldı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bayram tedbirlerini arttıran polis ve jandarma ekipleri trafikte radar uygulaması yaptı.

İlçenin farklı noktalarında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından radarla hız kontrolü yapıldı. Hız sınırı aşan sürücülere para cezası kesildi.

Radar uygulaması ile birlikte sürücülere ayrıca emniyet kemeri denetimi de yapıldı. 878 sürücüye bilgilendirmede bulunuldu. Yapılan denetimlerde, hız sınırlarını aşan kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Toplam 10 araç trafikten eksikleri nedeniyle men edilirken, 170 sürücüye toplam 608 bin 181 TL cezai işlem gerçekleştirildi.

Bayram tatili boyunca devam edecek olan denetimler, sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - KÜTAHYA