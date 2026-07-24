Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Moymul Mahallesi Tunçbilek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunçbilek Caddesi istikametinde seyir halinde olan M.E. idaresindeki 43 AHH 804 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastanede tedavisi süren yaralının sağlık durumunun takip edildiği öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Tavşanlı'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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