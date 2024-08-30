Kütahya\'da çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü

3.Sayfa

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen orman yangını kısa sürede müdahale ile söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde Eşen köyü ile Kızılçukur köyü arasında Dombayçayırı mevkiinde çıkan orman yangınını gören vatandaşlar 112 Acil servisi aradı. Olay yerine gelen Tavşanlı Orman işletmesine ait ilk müdahale araçları ve arazözler ile yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü. - KÜTAHYA