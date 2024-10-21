Tavşanlı\'da Otomobil Takla Attı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı'dan Tunçbilek istikametine seyir halinde olan E.D. idaresindeki 32 K 4773 plakalı otomobil, Beyköy Kavşağı virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki direğe çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü E.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA