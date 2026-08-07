Tavşanlı'da Takla Atan Araçta 1 Yaralı - Son Dakika
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Tavşanlı'da Takla Atan Araçta 1 Yaralı

Tavşanlı\'da Takla Atan Araçta 1 Yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı. İnceleme başlatıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şabandede mesire alanı rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mesire alanından Tavşanlı istikametine seyir halinde olan M.K. idaresindeki 43 PB 452 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı ve şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü M.K., ambulansla Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İnceleme, Tavşanlı, Kütahya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'da Takla Atan Araçta 1 Yaralı - Son Dakika

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