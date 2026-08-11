Tavşanlı\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Çevreyolu Caddesi üzerindeki Emet Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Balıkesir istikametinden Kütahya yönüne seyir halinde olan H.B. idaresindeki 10 AHB 731 plakalı otomobil ile Kaymakamlık istikametinden Tepecik yönüne geçmekte olan H.Ş. yönetimindeki 43 HT 970 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 43 HT 970 plakalı otomobilin sürücüsü H.Ş. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı sürücü, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı H.Ş.nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, diğer otomobilin sürücüsü H.B. kazayı yara almadan atlattı.