Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Tavşanlı\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. İnceleme sürüyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sarı flaşörlü ışıkların yandığı kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çevreyolu Caddesi Tunçbilek ışıklı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafik ışıklarının sarı yanıp sönen fasılalı modda çalıştığı kavşakta, Tunçbilek istikametinden Moymul Mahallesi yönüne dönmekte olan H.Y.K. idaresindeki 16 AAL 500 plakalı otomobil ile Kütahya istikametinden gelen A.T. yönetimindeki 26 ACU 588 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle yaralanan 26 ACU 588 plakalı otomobilin sürücüsü A.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Diğer otomobilin sürücüsü H.Y.K. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İnceleme, Tavşanlı, Kütahya, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tavşanlı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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