Tavşanlı\'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı çevreyolu Balıkesir ışıklı kavşağında N.C. idaresindeki 43 AEJ 182 plakalı otomobil ile C.T. idaresindeki 43 UN 577 plakalı tırın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine belirtilen yere 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü N.C. yaralandı. Yaralı sürücü, 112 acil servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - KÜTAHYA