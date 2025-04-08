Tavuk Dürüm Yüzünden Yaşadığı Kabus: Kayhan Dölcel Yeniden Hastanede - Son Dakika
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Tavuk Dürüm Yüzünden Yaşadığı Kabus: Kayhan Dölcel Yeniden Hastanede

Kocaeli'de tavuk döner yedikten sonra zehirlenen 648 kişiden biri olan Kayhan Dölcel, tekrar fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Süregelen mide ağrıları ve uykusuzluk çeken Dölcel, yaşadığı süreci aktardı. Olayla ilgili ilgili dönerci dükkanının sahipleri tutuklandı.

08.04.2025 16:47
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Tavuk dürüm yiyip zehirlenmişti, yeniden fenalaşıp tedavi altına alındı

Hastaneden çıkamayan Kayhan Dölcel:

"Sanki zehir zıkkım yedik"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tavuk dönerden zehirlenen 648 kişinin arasında yer alan Kayhan Dölcel, yeniden fenalaşarak hastanede tedavi altına alındı. Geceleri uyuyamadığını, ağrılarının dinmediğini ve zor günler geçirdiğini anlatan Dölcel, "Bir dürüm yedik ne hallere düştük. Sanki zehir zıkkım yedik. Şu düştüğümüz hale bakın" dedi.

Ramazan Bayramı'nın 2 ve 3'üncü gününde Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinde tavuk döner alan bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Zehirlenme belirtileri yaşayan 648 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayın ardından şikayetlerin kaynağı olduğu belirtilen dönerci, Körfez Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlenerek geçici süreyle kapatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, işletmede denetim yaparak ürünlerden numune aldı. Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan kontrollerde, tavuk döner numunesinin test sonuçlarının olumsuz çıktığı ve numunenin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili dönerci dükkanının işletmecileri olduğu öğrenilen E.T. ve K.Y. isimli şahıslar tutuklandı.

Yeniden fenalaştı

Bazı hastalar taburcu edilirken, bazılarının ise tedavileri sürüyor. Geçtiğimiz günlerde tedavisinin ardından evine giden ancak yeniden rahatsızlanarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kayhan Dölcel'in de tedavisi devam ediyor.

"Ne yatabiliyorum ne de uyuyabiliyorum"

Geceleri uyuyamadığını anlatan Kayhan Dölcel, "Ne yatabiliyorum ne de uyuyabiliyorum. Uyumaya çalışıyorum ama sabah 05.00'e kadar kaç kez kalkıyorum. İnşallah bu rahatsızlıktan kurtuluruz. Benim gibi olan herkesin de bu rahatsızlıklardan en kısa zamanda kurtulmasını umut ediyorum" dedi.

"Bir türlü iyileşemedim"

Dölcel, geçtiğimiz günlerde ateşinin yükseldiğini ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığına dikkat çekerek, "Ağrılarım bir türlü geçmedi. Hastaneye geldim, serum verdiler sonra taburcu edildim ancak bir türlü iyileşemedim. Ağrılar devam edince yeniden hastaneye geldim. Tahlil verdim. Böbreklerimde, ciğerlerimde sıkıntı olduğu söylendi. Şimdi serum verdikleri için biraz daha rahatım. Sonunun bu şekilde olacağını bilseydim daha erkenden özel bir hastaneye giderdim" diye konuştu.

"Bir dürüm yedik ne hallere düştük"

Tavuk döner yediği için pişman olduğunu ifade eden Kayhan Dölcel, "Bir dürüm yedik ne hallere düştük. Sanki zehir zıkkım yedik. Şu düştüğümüz hale bakın. Çocuklar bir yanda, iş yerim bir yanda, ben bir yandayım. Ne hallere düştük. Keşke böyle olmasaydı ama bundan sonra herkes yaptığı işe de dikkat etmeli. Bakın bir haftadır neler çekiyorum. Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi" şeklinde konuştu.

Enfeksiyon Hastalıkları bölümünde tedavi altına alınan Dölcel'in karaciğer değerlerinde sıkıntı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tavuk Dürüm Yüzünden Yaşadığı Kabus: Kayhan Dölcel Yeniden Hastanede - Son Dakika

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