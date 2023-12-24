 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tayland'da dalış teknesi alabora oldu, 2 kişi kayıp - Son Dakika
Üye Girişi

Tayland'da dalış teknesi alabora oldu, 2 kişi kayıp

Tayland'ın Phang-Nga eyaletinde bir dalış teknesi şiddetli fırtına nedeniyle alabora oldu. 18 kişiden 16'sı kurtarılırken, 2 kişi hala kayıp. Arama çalışmaları devam ediyor.

Tayland\'da dalış teknesi alabora oldu, 2 kişi kayıp
24.12.2023 - 11:15,
Abone Ol

Tayland'ın güney eyaleti Phang-Nga'da bir dalış teknesinin şiddetli fırtına nedeniyle alabora olması sonucu 18 kişiden 16'sı, çevrede bulunan bir balıkçı teknesi tarafından kurtarılırken, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Tayland'ın özellikle güney sahillerinde son günlerde etkili olan fırtına, deniz trafiğini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak Cuma günü Koh Tao adası açıklarında 70 yolcu taşıyan bir feribotun batması ve teknedekilerin sahil güvenlik ekipleri tarafından son anda kurtarılmasının ardından, dün de Surin Adaları yakınlarında 18 kişi bulunan bir dalış teknesi olumsuz hava şartları nedeniyle alabora oldu.

Tayland Sahil Güvenliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, "Sawan Tour" isimli dalış teknesinin, dün Surin Adaları yakınlarında kıyıdan yaklaşık 4 deniz mili mesafede acil durum raporu verdiği belirtildi. Denizin ortasında su almaya başlayan tekneye ilk müdahale çevrede bulunan bir balıkçı teknesi tarafından yapılırken, olay anında teknede bulunan 15'i turist ve 3'ü mürettebat 18 kişiden 16'sı kurtarıldı. Kayıp 2 kişiden birinin teknede görevli Young isimli Taylandlı aşçı kadın ve diğerinin ise 57 yaşında Millie Young isimli İngiliz bir turist kadın olduğu öğrenildi.

Tayland Sahil Güvenliği ve Tayland Deniz Kuvvetleri tarafından kayıp 2 kişi için arama-kurtarma çalışmalarına hız verilirken, Tayland Polisi kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BANGKOK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Fırtına, Tayland, turist, Kaza, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tayland'da dalış teknesi alabora oldu, 2 kişi kayıp - Son Dakika


11:10
Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi
10:57
Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
10:55
12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserini yavaşlattı 12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserini yavaşlattı
10:24
Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor
10:13
Hasta yakını, acilde kız kardeşinin saçına dokunan doktoru darbetti Hasta yakını, acilde kız kardeşinin saçına dokunan doktoru darbetti
10:08
Endonezya'da sanayi bölgesinde patlama! En az 12 kişi öldü, 39 kişi yaralandı Endonezya'da sanayi bölgesinde patlama! En az 12 kişi öldü, 39 kişi yaralandı
09:39
Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum
09:33
JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi

Son Dakika
10:57 Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
10:55 12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserini yavaşlattı
10:24 Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor
10:13 Hasta yakını, acilde kız kardeşinin saçına dokunan doktoru darbetti
10:08 Endonezya'da sanayi bölgesinde patlama! En az 12 kişi öldü, 39 kişi yaralandı
09:39 Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum
09:33 JN.1 kabusu büyüyor! 41 ülkede tespit edilen varyant için uyarılar art arda geldi
08:59 İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Otomobil, servisle kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
08:48 RTÜK incelemesi sonrası Kızıl Goncalar dizisine bir darbe daha! 2 mekanda çekim izinleri iptal edildi
08:21 Terör örgütüne büyük darbe! 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo yok edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 11:36:10. #1.12#
SON DAKİKA: Tayland'da dalış teknesi alabora oldu, 2 kişi kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement