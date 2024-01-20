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Tayland'da Tren Kazası: Makinist Hayatını Kaybetti, 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Tayland'da Tren Kazası: Makinist Hayatını Kaybetti, 5 Kişi Yaralandı

Tayland'ın Nakhon Sawan eyaletinde seyir halindeki bir yolcu treni, hemzemin geçide sıkışan bir vince çarptı. Kazada trenin makinisti hayatını kaybederken, 1 tren görevlisi ve 4 yolcu yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tayland\'da Tren Kazası: Makinist Hayatını Kaybetti, 5 Kişi Yaralandı
20.01.2024 - 17:23,
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Tayland'da Nakhon Sawan eyaletinde seyir halindeki şehirlerarası bir yolcu treninin hemzemin geçide sıkışan bir vince çarpması sonucu makinist hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Tayland'ın başkenti Bangkok ile Chiang Mai şehri arasında sefer yapan bir yolcu treni, dün yerel saatle 19.30'da Nakhon Sawan eyaletinden geçtiği sırada hemzemin geçide sıkışan bir vince çarptı. Kazada kabinde sıkışan trenin makinisti olay yerinde hayatını kaybetti, 1 tren görevlisi ile 4 yolcu ise yaralandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre tren gelmeden kısa süre önce hemzemin geçitten karşı yöne geçmeye çalışan vincin raylara sıkıştığı, ancak tüm çabalara rağmen zamanında çıkarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BANGKOK

Kaynak: İHA
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