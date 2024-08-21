Tayland'da Tuvalet Saldırısı: 3,5 Metrelik Piton Klozetten Çıktı - Son Dakika
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Tayland'da Tuvalet Saldırısı: 3,5 Metrelik Piton Klozetten Çıktı

Tayland\'da Tuvalet Saldırısı: 3,5 Metrelik Piton Klozetten Çıktı

Tayland'da bir kişi, evinin tuvaletini kullandığı sırada klozetin içinden çıkan 3,5 metrelik pitonun saldırısına uğradı. Yılanı tuvalet fırçasıyla öldüren ev sahibi, sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

21.08.2024 20:31
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Tayland'da bir kişi, evinin tuvaletini kullandığı sırada klozetin içinden çıkan 3,5 metrelik pitonun saldırısına uğradı.

Güney Asya ülkesi Tayland'da geçtiğimiz günlerde evindeki tuvalete kullanan bir kişiye, klozetin içinden çıkan piton saldırdı. Yılan eliyle yakalayıp klozetten çıkarmaya çalışan Thanat Thangtewanon isimli ev sahibi, başarılı olamayınca yılanı tuvalet fırçasıyla öldürdü.

Komşuları tarafından hastaneye kaldırılan Thanat'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Tuvaletten çıkartılan 3,5 metrelik yılanın zehirsiz bir piton türü olduğu tespit edildi.

Thanat, yaptığı açıklamada, niyetinin yılanı öldürmek olmadığını, ancak ısırıldığı için korktuğunu ve bir an önce hastaneye gitmek istediğini ifade etti. Thanat, ayrıca sağlık durumuna ilişkin, yapılan kan testlerinin temiz olduğunu, yalnızca ısırık nedeniyle vücudunda yara oluştuğunu belirtti. - BANGKOK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tayland'da Tuvalet Saldırısı: 3,5 Metrelik Piton Klozetten Çıktı - Son Dakika

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