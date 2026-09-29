Tayland'daki sellerde can kaybı 23'e yükseldi, Thai Hava Yolları 30 seferi iptal edecek - Son Dakika
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Tayland'daki sellerde can kaybı 23'e yükseldi, Thai Hava Yolları 30 seferi iptal edecek

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Tayland'da 16 Eylül'den bu yana etkili olan yağışların yol açtığı sellerde can kaybı 23'e yükseldi. Başkent Bangkok'un da bulunduğu 42 eyalette etkili seller nedeniyle Thai Hava Yolları Bangkok'tan 30 seferi iptal etmeyi planlarken, Suvarnabhumi'de 5 bin 600 bagaj mahsur kaldı.

Tayland'da 16 Eylül'den bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde can kaybı 23'e yükseldi.

Tayland'da başkent Bangkok'un da aralarında bulunduğu 42 eyalette 16 Eylül'den bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, birçok bölgede sel baskınlarına yol açtı. Ülke genelinde meydana gelen sellerde can kaybı 23'e yükseldi.

Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt, sel sularının kentin ana yollarından iki gün içinde çekilmesini beklediğini, ancak su altında kalan diğer bölgelerin temizlenmesinin bir haftayı bulabileceğini söyledi. Sittipunt, "Suların çekildiği bölgelerde toparlanma çalışmaları başladı" dedi.

Uçuşlar büyük ölçüde aksadı

Ülke genelinde sellerin tahmini 367 milyon dolarlık hasara yol açtığı ve turizme bağımlı ülke ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi. Bangkok'taki ana havalimanları faaliyetlerini sürdürürken, ülkenin en büyük havalimanı olan Suvarnabhumi'de ciddi bir kaos yaşandı. Thai Hava Yolları, çalışanlarının yaklaşık yarısının işe gelememesi nedeniyle operasyonlarının büyük ölçüde aksadığını bildirdi. Milli hava yolu şirketi, Bangkok'tan gerçekleştirilmesi planlanan uçuşların yaklaşık yüzde 30'una denk gelen 30 seferi iptal etmeyi planladığını bildirdi. Şirket ayrıca Suvarnabhumi'de uçuşlardan kalan yaklaşık 5 bin 600 bagajın mahsur kaldığını açıkladı.

Hava yolu şirketinin üst yöneticisi Chai Eamsiri, "Son iki gündeki uçuşların neredeyse yüzde 100'ü gecikti, operasyon kapasitesi sürdürülemediği için zamanında gerçekleşen uçuşların oranı yüzde 3'ün altında kaldı" dedi. Eamsiri, havayolunun Bangkok'tan gerçekleştirdiği uçuşlardaki azalmanın en az 3 gün süreceğini belirtti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tayland'daki sellerde can kaybı 23'e yükseldi, Thai Hava Yolları 30 seferi iptal edecek - Son Dakika
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