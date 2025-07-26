Tayland ile Kamboçya'da Çatışmalar: 32 Ölü - Son Dakika
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Tayland ile Kamboçya'da Çatışmalar: 32 Ölü

Tayland ile Kamboçya\'da Çatışmalar: 32 Ölü
26.07.2025 11:33
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Tayland-Kamboçya sınırında devam eden çatışmalar sonucu ölü sayısı 32'ye yükseldi.

Tayland ile Kamboçya arasında sınırda devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

Güneydoğu Asya ülkeleri Tayland ile Kamboçya arasındaki çatışmalarda üçüncü günde devam ediyor. Tayland ordusu, Kamboçya birliklerinin Surin, Ubon Ratchathani ve Srisaket eyaletlerinde yaşanan çatışmaların yanı sıra güneydeki kıyıya yakın yeni bir bölgede saldırılar başlattığını, ancak saldırıların donanma tarafından geri püskürtüldüğünü belirtti. Tayland Sağlık Bakanlığı ise 3 gündür devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 13'ü sivil, 6'sı asker olmak üzere 19'a yükseldiği belirtildi. Kamboçya Savunma Bakanlığı ise çatışmalarda 5 asker ve 8 sivil olmak üzere 13 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı. Çatışmalarda toplam can kabı 32'ye yükseldi. Tayland'da yaklaşık 140 bin kişinin, Kamboçya'da ise 35 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Kamboçya'dan ateşkes çağrısı

Kamboçya'nın BM Daimi Temsilcisi Chhea Keo, ülkesinin "şartsız" ateşkes istediğini belirterek anlaşmazlığın barışçıl bir şekilde çözülmesini istediğini söyledi.

Tayland, üçüncü ülkelerin arabuluculuğunu reddederken, ateşkes önerisi hakkında bir açıklama yapmadı.

Tayland-Kamboçya çatışması

İki ülke arasında bir süredir devam eden gerilim, 16 Temmuz'da bir Tayland askerinin mayına basarak bacağını kaybetmesinin ardından tırmanmıştı. Artan siyasi gerilim üzerine Tayland, 23 Temmuz'da Kamboçya'daki büyükelçisini geri çağırırken, Bangkok'taki Kamboçya büyükelçisini de sınır dışı etmişti. Olayın ardından antik bir tapınağın bitişiğindeki tartışmalı bölgede 24 Temmuz'da patlak veren çatışmalar, hızla diğer bölgelere sıçramıştı. Kamboçya roketatarlarla saldırı düzenlemiş, Tayland ordusu ise 2 F-16 savaş uçağı ile Kamboçya'nın sınır bölgelerinde bulunan askeri hedefleri bombalamıştı. Tayland, söz konusu mayının Kamboçya askerlerince son dönemde döşendiğini belirtirken, Kamboçya yönetimi bu suçlamayı reddetmişti.

İki ülke arasındaki anlaşmazlık

Tayland ve Kamboçya, 817 kilometrelik kara sınırı boyunca belirlenmemiş noktaların yetkileri konusunda yıllardır egemenlik ihtilafı yaşıyor. Anlaşmazlıkların merkezinde ise antik Hindu tapınakları Ta Moan Thom ve 11. yüzyıldan kalma Preah Vihear'ın mülkiyeti yer alıyor. Preah Vihear, 1962 yılında Uluslararası Adalet Divanı tarafından Kamboçya'ya verilmişti, ancak Kamboçya'nın burayı UNESCO Dünya Mirası listesine almaya çalışmasıyla 2008 yılında gerginlik tırmanmıştı. Bu durum birkaç yıl süren çatışmalara ve can kayıplarına yol açmıştı. Mahkeme, 2013 yılında Tayland ile sınır anlaşmazlığının alevlenmesinin ardından Phnom Penh'in kararın yeniden değerlendirilmesini istemesi üzerine Kamboçya lehine karar vermişti. Bu yılın Mayıs ayı sonlarında sınırda tartışmalı bir bölgede çıkan silahlı çatışmada 1 Kamboçyalı askerin ölmesiyle gerilim yeniden tırmanmaya başlamıştı. Kamboçya, Haziran ayında mahkemenin yargı yetkisini hiçbir zaman tanımadığını ve ikili bir yaklaşımı tercih ettiğini söyleyen Tayland ile aralarındaki anlaşmazlıkların çözümü için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurmuştu. Ta Moan Thom tapınağıyla ilgili anlaşmazlık ise karara bağlanamadı. - BANGKOK

Kaynak: İHA

Güneydoğu Asya, İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Kamboçya, Tayland, bangkok, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tayland ile Kamboçya'da Çatışmalar: 32 Ölü - Son Dakika

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