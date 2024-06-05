TBB Başkanı Ahmet Türk'ün konuşması protesto edildi

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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve Encümen Üyeleri seçiminde DEM Partili Ahmet Türk'ün konuşması sırasında salonda bir grup protesto etti.

TBB Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Birlik Başkanı ve Encümen Üyeleri seçiminde gerginlik yaşandı. DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün konuşması sırasında salonda bulunan bir grup tepki gösterdi. Salonda yaşanan gerginliğin ardından Ahmet Türk, konuşmasını sonlandırdı. - ANKARA