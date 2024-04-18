"Tedavi olmak istiyorum" deyip üst geçide çıktı - Son Dakika
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"Tedavi olmak istiyorum" deyip üst geçide çıktı

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Antalya'da psikolojik sorunları olduğunu belirten 19 yaşındaki genç, yaya üst geçinde intihara teşebbüs etti. Tedavi edilmek istediğini söyleyen genç, itfaiye eri tarafından ikna edildi.

18.04.2024 12:36  Güncelleme: 12:40
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"Tedavi olmak istiyorum" deyip üst geçide çıktı

İntihara teşebbüs eden 19 yaşındaki genci, itfaiye eri ikna etti

ANTALYA - Antalya'da psikolojik sorunları olduğunu belirten 19 yaşındaki genç, yaya üst geçinde intihara teşebbüs etti. Tedavi edilmek istediğini söyleyen genç, itfaiye eri tarafından ikna edildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yaşandı. Yaya üst geçidinde tehlikeli noktada bulunan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. İsminin A. K. olduğu öğrenilen genç, intihar teşebbüsünde bulununca, vatandaşlar ikna etmeye çalıştı. Belirtilen adrese gelen ekiplerden bir itfaiye eri, üst geçitteki korkulukların üzerinde oturup psikolojik sorunlar yaşadığını ve tedavi olmak istediğini söyleyen genci ikna etti.

Güvenli bölgeye alınan A. K., polis ekiplerine teslim edildi.

"Tedavi olmak istiyorum" deyip üst geçide çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 'Tedavi olmak istiyorum' deyip üst geçide çıktı - Son Dakika

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