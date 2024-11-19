Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış

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30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu'ndaki gayriresmi kılıçlı yemin töreniyle ilgili inceleme soncunda organize hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru ve ihmali veya sorumluluğu bulunan personel, 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu 20. madde c bendi uyarınca Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildi. Disipline sevk edilenler arasında alay komutan vekili, bölük komutanı ve tabur komutanının da bulunduğu belirtildi.

Büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütülen inceleme ve disiplin süreci sonucunda organize şekilde hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personel TSK Disiplin Kanunu'nun 20. maddesinin "Hizmete engel davranışlarda bulunmak: Devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranışlarda veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiillerde bulunmaktır" şeklindeki "c" bendi kapsamında YDK'ya sevk edildi.

7 KEZ BAŞVURU YAPMIŞLAR

Milliyet'in haberine göre teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için 7 kez başvuruda bulunduğu, ancak komutan tarafından kabul edilmediği öğrenildi. Buna rağmen teğmenlerin kılıçlı tören yapması; 'resmi törende kılıçlı yemin yaptırmazsanız alternatif törende okuruz' olarak değerlendirildi. Bunun da bir disiplinsizlik işareti olarak görüldüğü kaydedildi. Disipline sevk edilen teğmen sayısının 10'nun altında olduğu öğrenildi. Teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' dediği için cezalandırılmadığı, yapılan inceleme ve soruşturmanın ne okunan metinle ne de içeriğiyle bir ilgisinin bulunmadığı vurgulandı.