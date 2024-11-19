Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış - Son Dakika
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Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış

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Disipline sevk edilen teğmenlerin, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde kılıçlı yemin için 7 kez başvuruda bulunduğu ancak izin verilmediği öğrenildi. Teğmenlerin izinsiz yemin töreni düzenlemesi disiplinsizlik olarak değerlendirilirken, soruşturmanın metnin içeriğiyle ilgili olmadığı vurgulandı.

19.11.2024 07:20
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30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu'ndaki gayriresmi kılıçlı yemin töreniyle ilgili inceleme soncunda organize hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru ve ihmali veya sorumluluğu bulunan personel, 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu 20. madde c bendi uyarınca Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildi. Disipline sevk edilenler arasında alay komutan vekili, bölük komutanı ve tabur komutanının da bulunduğu belirtildi.

Büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütülen inceleme ve disiplin süreci sonucunda organize şekilde hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personel TSK Disiplin Kanunu'nun 20. maddesinin "Hizmete engel davranışlarda bulunmak: Devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranışlarda veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiillerde bulunmaktır" şeklindeki "c" bendi kapsamında YDK'ya sevk edildi.

7 KEZ BAŞVURU YAPMIŞLAR

Milliyet'in haberine göre teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için 7 kez başvuruda bulunduğu, ancak komutan tarafından kabul edilmediği öğrenildi. Buna rağmen teğmenlerin kılıçlı tören yapması; 'resmi törende kılıçlı yemin yaptırmazsanız alternatif törende okuruz' olarak değerlendirildi. Bunun da bir disiplinsizlik işareti olarak görüldüğü kaydedildi. Disipline sevk edilen teğmen sayısının 10'nun altında olduğu öğrenildi. Teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' dediği için cezalandırılmadığı, yapılan inceleme ve soruşturmanın ne okunan metinle ne de içeriğiyle bir ilgisinin bulunmadığı vurgulandı.

Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış

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Son Dakika 3.Sayfa Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Mesko Aljovic:
    Atatürk'ten korktuğunuz kadar,Allah'tan korkmuyorsunuz ya,ne yüce bir adammış.. 122 106 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    Erdoğan'ın askerleriyiz deseler soruşturma olurmuydu acaba 107 85 Yanıtla
  • Fikret Çalışkan:
    Atatürk üstünden tepki olacak diye uydurma bir durum neden o zaman daha önceki yemin törenlerine yada diyanet başkanı kılıçla çıktığında neden sesiniz çıkmadı 73 71 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    kim inanir buna butun ulke biliyor iktidarin Ataturk dusmanligini 74 69 Yanıtla
  • Duygu ÜNLÜ:
    Atatürk dünyanın gelmiş geçmiş en büyük lideridir. Vatanımızı kurtarırken de, Işığımız Cumhuriyetimizi kurarken de çok öngörülü davranmış ve işi ehline bırakmış, tabi ki önderlik ederek. Atatürk, silah arkadaşları ve Türk Ulusunun kemiklerini sızlatmayın! Atatürk'ün inançlarını ve milli duruşunu yargılayanlar Atamın emriyle yazılan İstiklal Marşımızı bir kez daha fakat anlayarak okuyun. Açın Gençliğe Hitabeti tekrar okuyun! Belki karanlığınıza ışık olur. 61 52 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Atatürk'ü işlerine gelince kullanan bir kesim var 85 17 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    Reisin askerleriyiz diye bağırsalar soruşturma yerine plaket verirlerdi. TSK'nin düşürüldüğü hale bakın yazık. 53 44 Yanıtla
  • Kubilay Gençtürk:
    TSK yı yıpratmaya kimsenin hakkıda haddide yok..! yeniden yeni yeni hareket etmek üstelik kılıçlar ile..! 46 27 Yanıtla
  • Gürkan:
    Yav hehe... 28 22 Yanıtla
  • Mehmet Ceylan:
    m.u{63c0b30 VFED..CL. .F....ID 0,168-932,582 #7f0a005a app:id/answerText aid=1073741824} 2 0 Yanıtla
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