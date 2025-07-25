Tehdit İçin Gözaltına Alındı

Beylikdüzü'nde polis ekipleri tarafından Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medyada tehdit içerikli mesajlar paylaştığı tespit edilen 16 yaşındaki H.Y.Ç. isimli çocuk yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından internet ortamında işlenen suçlar ile ilgili çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda, 16 yaşındaki H.Y.Ç.'nin Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medyada tehdit içerikli mesajlar paylaştığı tespit edildi. Belirlenen şüpheli Beylikdüzü'nde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL