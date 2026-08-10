Tehdit Paylaşımlarına Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tehdit Paylaşımlarına Tutuklama

Tehdit Paylaşımlarına Tutuklama
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yapan İ.D. yakalanarak tutuklandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sosyal medya hesabı üzerinden halk arasında panik ve korku oluşturmak gayesiyle tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen şüpheli, uyuşturucu ve kaçak alkolle birlikte yakalanarak tutuklandı.

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya üzerinden yürütülen çalışmalarda, İ.D. (42) isimli şüphelinin hesabı üzerinden halk arasında panik ve korku oluşturmak gayesiyle tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Ekiplerce Akyazı ilçesindeki ikametine düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanırken, evde yapılan aramalarda 11 litre el yapımı kaçak alkol, alkol yapımında kullanılan ve içerisinde eser miktarda etil alkol bulunan şişe, 1 adet ecstasy, 12 adet sentetik ecza ve 1 adet esrar öğütücü ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.D., işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'Halk arasında korku ve panik oluşturmak gayesiyle tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Sakarya, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tehdit Paylaşımlarına Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp Nazar’ın bulunmadan önceki anlara ait yeni görüntüleri ortaya çıktı Kayıp Nazar'ın bulunmadan önceki anlara ait yeni görüntüleri ortaya çıktı
Motosikleti saniyeler içinde çaldılar: O anlar kamerada Motosikleti saniyeler içinde çaldılar: O anlar kamerada
Çarşaf giyip husumetlisini vuran şüpheli, takside yakalandı Çarşaf giyip husumetlisini vuran şüpheli, takside yakalandı
Bartın’da 10 kişi ölümden döndü: Denize girmek yasaklandı Bartın'da 10 kişi ölümden döndü: Denize girmek yasaklandı
Minibüs sürücüsüne dehşeti yaşattılar Güpegündüz eşkıyalık Minibüs sürücüsüne dehşeti yaşattılar! Güpegündüz eşkıyalık
Fenerbahçe’de rota eski aşk: Berke Özer Fenerbahçe'de rota eski aşk: Berke Özer

11:54
UltraAslan lideri Muzaffer Şirin’in evinde yapılan 8,5 saatlik aramada servet çıktı
UltraAslan lideri Muzaffer Şirin'in evinde yapılan 8,5 saatlik aramada servet çıktı
11:43
Çerçeve yasa görüşmeleri başladı: İYİ Partililer Genel Kurul’a böyle geldi
Çerçeve yasa görüşmeleri başladı: İYİ Partililer Genel Kurul'a böyle geldi
11:38
Süper Lig ekibi kaybolan futbolcusu için Müge Anlı’ya seslendi
Süper Lig ekibi kaybolan futbolcusu için Müge Anlı'ya seslendi
11:31
Bahçeli’yi kızdıran “Terörsüz Türkiye“ sorusu Ağzından tek cümle çıktı
Bahçeli'yi kızdıran "Terörsüz Türkiye" sorusu! Ağzından tek cümle çıktı
11:12
Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul’da Tarihi oturum başladı
Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Tarihi oturum başladı
10:57
85 yaşındaki annesini sopayla öldüresiye dövdü Geçmişinden eş cinayeti çıktı
85 yaşındaki annesini sopayla öldüresiye dövdü! Geçmişinden eş cinayeti çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 12:15:43. #7.12#
SON DAKİKA: Tehdit Paylaşımlarına Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.